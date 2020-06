Ab kommender Woche sollen die Türen der BVG-Wagen, der Busse und Straßenbahnen Aufkleber tragen, die die ÖPNV-Nutzer darauf hinweisen, Masken zu tragen. Das sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken dem Tagesspiegel. Derzeit werden rund 20.000 Aufkleber gedruckt mit der Aufforderung „Einstieg nur mit Maske“ oder „Für dich. Für uns. Für alle! Bedecke bitte in Fahrzeugen und Bahnhöfen stets Mund und Nase“ und auf englisch „Cover mouth and nose“.

Nelken sagte, täglich seien 300 Kontrolleure und Sicherheitskräfte unterwegs, die Passagiere ohne Maske auf eine Maskenpflicht im ÖPNV hinweisen würden.

Der Senat will wie berichtet am Dienstag kommender Woche Lockerungen der Kontaktbeschränkungen ab 25. Juni beschließen. Klar ist aber, dass der Mindestabstand von 1,50 Metern sowie die Maskenpflicht im ÖPNV, im Einzelhandel und in der Gastronomie weiterhin gelten werden.

Die Maskenpflicht ist bisher eine Ordnungswidrigkeit, wird aber nicht mit Bußgeld behandelt. Die SPD ist dafür, ein Bußgeld einzuführen, während es Linke und Grüne bisher ablehnen. Darüber wird im Senat am Dienstag diskutiert.

In der vergangenen Woche trugen im Schnitt nur 78 Prozent der Fahrgäste eine Maske. Die Zahlen variieren je nach Tageszeit. Hatten in der vergangenen Woche rund 85 Prozent der Fahrgäste Mund und Nase bedeckt, waren es laut BVG am Dienstag etwa 90 Prozent. Durchschnittlich trugen 75 Prozent in der vergangenen Woche Maske in Straßenbahnen. Am Dienstag sah das im Tagesdurchschnitt besser aus: Laut BVG waren es 85 Prozent, die in Straßenbahnen und auch in Bussen Masken trugen.

Die Maskenpflicht gilt auch für den Aufenthalt an Bahnsteigen und Bushaltestellen. Die BVG wertet Videoaufnahmen aus und befragt die Mitarbeiter, um diese Durchschnittswerte zu ermitteln.