Maulwurf-Verdacht bei der Feuerwehr Einbrecher suchten in Kreuzberger Wache Spezialwerkzeug

Am Wochenende ist bei der Kreuzberger Wacher der Berliner Feuerwehr eingebrochen worden. In der Behörde macht nun ein schlimmer Verdacht die Runde: Die Einbrecher könnten Insider-Wissen gehabt haben – und bei Clan-Kriminellen und Banden der organisierten Kriminalität beliebtes Spezialwerkzeug gesucht haben. Die Polizei bestätigte den Fall und ermittelt.

Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, bemerkte in Mitarbeiter der Feuerwehr, dass in einen Technikraum im ersten Obergeschoss der Wache eingebrochen worden ist. Der oder die Täter müssen über den Innenhof der Feuerwache gekommen sein, das Fenster zum Innenhof war mit einem Stück Beton eingeschlagen worden. Über das geöffnete Fenster gelangt man zum Dach.

Der oder Täter haben den Raum durchwühlt, der Inhalt der Regale lag im Raum verstreut herum. In der Feuerwehr wird vermutet, dass der oder die Täter nur auf eins aus waren: einen hydraulischen Spreizer. Damit werden etwa verkantete Autotüren nach Unfällen geöffnet.

Derlei Spezialwerkzeug wird etwa in dem Raum gelagert, wenn Einsatzfahrzeuge in die Werkstatt müssen. Am Wochenende war auch ein Einsatzwagen, der mit solch Werkzeug ausgestattet ist, zur regulären TÜV-Untersuchung. Doch anders als sonst blieb die Technik diesmal im Wagen.

Einsatzwagen beim TÜV – Spreizer in der Regel im Lagerraum

Der Verdacht: Die Täter könnten wegen der sonst üblichen Praxis vermutet haben, dass die Technik im Lagerraum liegt. Bevor der Einbruch am Sonntagabend bemerkt wurde, war am Freitag ein Beamter der Feuerwehr dort. Am Sonntag kurz nach Mitternacht hatte der Nachtdienst noch Geräusche gehört.

Beim Einbruch wurde einiges mitgenommen, darunter Digitalfunkgeräte, ein Einsatz-Tablet und ein Werkzeugkasten. Das iPad konnte geortet werden, es befand sich noch auf dem Gelände der Wache. In einem Busch fanden die Einsatzkräfte dann die Technik, aber auch Blutzucker-Messgeräte, Infektionsschutzsets und Reinigungsmittel.

Hydraulischer Rettungssatz Beim hydraulischen Rettungssatz handelt es sich um ein mehr als 10.000 Euro teures Spezialwerkzeug, das als Hydraulik-Spreizer oder eine Art Riesenschere genutzt wird. Mit beiden Geräten öffnet die Feuerwehr Autotüren, die nach Unfällen verklemmt sind, oder durchtrennt Metallstreben.

Einen weiteren Einbruch gab es am Wochenende bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hönow, kurz hinter Berlins östlicher Stadtgrenze. Am Sonntagmorgen stellten Angehörige der Feuerwehr den Einbruch fest. Die Täter nahmen Technik im Wert von mehr als 10.000 Euro mit, darunter auch einen hydraulischen Spreizer und die dazugehörige hydraulische Schere sowie einen benzinbetriebenen Trennschleifer, wie zuerst die B.Z. berichtet.

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) hatte bereits im Sommer mehr Schutz für die Wachen gefordert, die zum „Warenlager für Raubüberfälle“ verkämen, und ein Behörden-Ping-Pong beklagt. Geschehen war wenig. Die Feuerwehr kündigte allenfalls kürzere Torschließzeiten an.

Nicht auszudenken, wenn Funktechnik in falschen Händen Einsätze stören können. Lars Wieg, Landesvorsitzender der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG).

Die Wachen gehören dem landeseigenen Immobiliendienstleister BIM, die Feuerwehr ist Mieter. „Von außen betrachtet geht jegliche Energie in die Diskussion, wer denn jetzt was zu tun hat. Ergebnisse lassen auf sich warten“, sagte DFeuG-Landeschef Wieg am Montag. „Ein als dysfunktional wahrnehmbares Konstrukt in Belangen von Dienstgebäuden des Landes Berlin, die Aufteilung der Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, das alles wirkt wie Botox gegen Falten.“

Die Feuerwehr gehöre zur kritischen Infrastruktur, auch viele Materialien und Geräte seien sicherheitsrelevant und das Missbrauchspotential brisant. „Dabei geht es nicht nur um den klassischen hydraulischen Rettungssatz, sondern auch um Kommunikationstechnik. Nicht auszudenken, wenn Funktechnik in falschen Händen Einsätze stören können“, sagte Wieg.

Immer wieder Einbrüche bei der Feuerwehr

„Eine unserer größten Befürchtungen ist, dass es während des Einbruchs zu zufälligen Begegnungen kommt, die dramatisch für unsere Beschäftigten enden. Die allgemein angespannte Sicherheitslage in Berlin macht das Gefühl nicht besser“, sagte Wieg. Die Verantwortlichen müssten Ad-hoc-Maßnahmen ergreifen wie etwa Einbruchmeldeanlagen. „Wir können froh und dankbar sein, dass es im Zuge der Einbrüche eben noch nicht zum Worst-Case-Szenario, einem Raub mit Körperverletzung, einem Schaden an Leib und Leben eines Kollegen oder Kollegin, gekommen ist.“

Immer wieder werden Feuerwehrwachen von Einbrechern heimgesucht – und immer wieder werden Hydraulik-Spreizer gestohlen. Im August wurde Spezialtechnik aus der Wache der Freiwilligen Feuerwehr in Gatow gestohlen, die Täter hatten ein Rolltor geknackt. Videoaufnahmen zeigten, wie die Täter die Fahrzeughalle erkundet und ihre Beute mitgenommen haben.

Im Juni und Juli war mehrfach die Wache in Zehlendorf betroffen: Wenn ein Wagen losfuhr, kamen die Täter einfach durchs Tor und stahlen die Geräte – während die Einsatzkräfte darüber in den Räumen schliefen.

Bei mehreren spektakulären Einbrüchen und Überfallen haben Kriminelle aus dem Clan-Milieu derlei Werkzeug wie Spreizer genutzt. Die Diebe des Sachsen-Geschmeides, Männer des berüchtigten Remmo-Clans aus Berlin, öffneten so im Herbst 2019 die Fenstergitter des Grünen Gewölbes in Dresden.

Mit einem Spreizgerät brachen mehrere Räuber aus dem Clan-Milieu im Oktober 2018 einen überfallenen Geldtransporter nahe dem Berliner Alexanderplatz auf und schossen mehrfach bei der Verfolgungsjagd auf die Polizei. Auch Bankschließfächer und Geldautomaten wurden damit gewaltsam geknackt.

3,1 Millionen Euro sind bei einem Überfall auf der A20 bei Gützkow in Mecklenburg-Vorpommern erbeutet worden – auch hier vermuten Ermittler Clan-Kriminelle dahinter. Der Überfall war bis ins Detail geplant. Anfang März stoppten Räuber mit Autos und extra abgestellten Betonklötzen einen Geldtransporter, mit Maschinenpistolen gaben sie Warnschüsse ab und öffneten den Wagen mit einem Spreizgerät. Ein Fluchtwagen wurde später ausgebrannt gefunden.