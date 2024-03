Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau : Viele Wolken am Wochenende in Berlin und Brandenburg

Am Wochenende präsentiert sich das Wetter in Berlin und Brandenburg zunächst in einer Farbe: Grau. Viele Wolken, wenig Sonne und ein wenig Sprühregen stehen bevor. Am Sonntag Sonne.