Mega-Aquarium an der Rummelsburger Bucht So könnte das „Ocean Berlin“ aussehen

Es wird noch größer als bisher angekündigt: Das Gesamtvolumen der Wasserbecken in „Ocean Berlin“ soll zehn Millionen Liter betragen. Bisher war von sieben Millionen die Rede gewesen. Das Unternehmen „Coral World“ hat nun einige Visualisierungen und Daten für das Mega-Projekt am Rummelsburger See in Berlin-Lichtenberg vorgelegt, die dem Tagesspiegel vorab exklusiv vorliegen.