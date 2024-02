Tagesspiegel Plus Mehr Geld, bessere Organisation : Was sich für Pflegefamilien in Berlin verändert

Berlins Familiensenatorin erarbeitet gemeinsam mit Fachleuten aus der Praxis eine Reform. Denn immer mehr Kinder können nicht bei leiblichen Eltern aufwachsen, und die Zahl aufnahmebereiter Pflegeeltern sinkt.