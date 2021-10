Der Tarifkampf bei den Vivantes-Kliniken ist weitgehend beigelegt – nach Tagesspiegel-Informationen einigten sich Klinikvorstand und Verdi-Verhandler auf Eckpunktepapier für die Tochterfirmen der Krankenhauskette. Genaueres wollen der Vivantes-Vorstand und die Gewerkschaftsvertreter am Freitag vorstellen.

Der Streik war schon zuvor an allen acht Vivantes-Standorten ausgesetzt worden. Die mehr als 2000 Mitarbeiten der Vivantes-Tochterfirmen kümmern sich um Reinigung, Transport und Speiseversorgung. Sie forderten das volle Tarifgehalt des öffentlichen Dienstes (TVöD), wie es in den Vivantes-Stammhäusern und für Personal mit Altverträgen gezahlt wird. In Einzelfällen hatten Beschäftigte 800 Euro brutto weniger als TVöD-Niveau erhalten.

Nun soll ab 2022 bis zu 85 Prozent des TVöD-Lohnes gezahlt werden, 2025 dann 96 Prozent. Viele Beschäftigte bekämen so Hunderte Euro mehr im Monat.

Im Tarifkonflikt vermittelte Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck; offenbar erfolgreich. Der SPD-Politiker wird sich wohl am Freitag äußern. Der Vorstand der Vivantes-Kliniken wartet auf Zusagen der Politik, denn pro Jahr dürfte der „TVöD für alle“ den landeseigenen Konzern nun 17 Millionen Euro kosten.

Auch die Pflegekräfte in den Vivantes-Kliniken und der ebenfalls landeseigenen Charité hatten ab 9. September für vier Wochen gestreikt. Sie forderten höhere Personalbemessungen auf den Stationen. Beide Krankenhauskonzerne haben zugesagt, in den nächsten drei Jahren 1200 (Vivantes) sowie 700 (Charité) Pflegekräfte rekrutieren zu wollen. An allen acht Vivantes- sowie den drei Charité-Standorten wurden während des Streiks Behandlungen verschoben.

Nach sechs Tagen endete am Mittwoch der Ausstand in den Brandenburger Asklepios-Kliniken. Weitere Arbeitsniederlegungen seien aber geplant, hatte Verdi-Verhandler Ralf Franke gesagt, die Mitarbeiter seien kampfeswillig. An den drei Asklepios-Standorten in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben fordern die Pflegekräfte seit langem Gehälter, die sich am TVöD orientieren.

Circa 1300 Brandenburger Asklepios-Beschäftigte verdienen bis zu 10.000 Euro weniger im Jahr als ihre Kollegen in Hamburg. Der jüngste Vorschlag des privaten Arbeitgebers sah bis zu 16 Prozent mehr Lohn vor, Verdi sprach dagegen von weniger als neun Prozent.