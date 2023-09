Mehrere Tritte in den Bauch Mann verletzt schwangere Freundin in Berlin-Karlshorst

In der Nacht zum Donnerstag wurde die Polizei zu einem Fall häuslicher Gewalt in Berlin-Karlshorst gerufen. In der Waldowallee habe ein 34-jähriger Mann seiner 26 Jahre alten schwangeren Freundin bei einem Streit mehrfach in den Bauch getreten, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Zuerst berichtete die „Berliner Zeitung“.

Gegen 1.30 Uhr seien die Beamten mit vier Einsatzwagen an der Wohnung angekommen. Der Mann habe zu diesem Zeitpunkt der 26-Jährigen mehrere Male in den Bauch mit dem ungeborenen Baby geschlagen und getreten. Dabei soll er ihr mehrfach gedroht haben. Bei dem Versuch, sich aus der Gefahrensituation zu befreien und zu fliehen, packte der Mann sie an den Haaren und schlug ihr ins Gesicht. Der Fausthieb gegen die Stirn schleuderte die Frau gegen einen Spiegel, der durch die Wucht zerbrach.

Hilfe bei häuslicher Gewalt Die BIG-Hotline ist unter Telefon 030 / 611 03 00 erreichbar. Dorthin können sich Betroffene von häuslicher Gewalt und ihre Unterstützer:innen täglich von acht bis 23 Uhr wenden – auch an Wochenenden und Feiertagen. Daneben bietet das bundesweite Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen unter der kostenfreien Rufnummer 08000116016 rund um die Uhr Hilfe und Unterstützung. Auch für Kinder, die häufig Zeugen und somit ebenfalls Opfer häuslicher Gewalt sind, gibt es beim Kindernotdienst eine eigene Notrufnummer: 61 00 61.

Als der Mann anschließedn die Wohnung verließ und flüchtete, rief die Frau die Berliner Feuerwehr und die Polizei. Die Nahbereichsabsuche der Beamten sei jedoch erfolglos geblieben. Die verletzte Frau wurde von Rettungskräften notversorgt. Trotz dringendsten Anraten des Notdiensts verweigerte die Frau die Überführung in ein Krankenhaus. Die Frau stand noch sichtlich unter den Einflüssen der Tat und vermutlich unter Schock, teilte die Polizei mit. Nach Informationen der Berliner Zeitung dauerte die Vor-Ort-Behandlung weit über 60 Minuten. Die Ermittlungen laufen. (Tsp)