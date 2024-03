Mehrere Verletzte in Berlin-Neukölln Mutter und Säugling nach Verkehrsunfall auf der Sonnenallee im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln sind eine 24-Jährige und 62-jähriger Autofahrer verletzt worden. Auch ein Säugling kam ins Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilte, stieß ein 26-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag mit dem Wagen des 62-Jährigen zusammen. Der Jüngere war laut Behörde auf der Sonnenallee von der Ziegrastraße kommend in Richtung Saalestraße unterwegs, der Ältere soll von der Saalestraße nach links in die Sonnenallee abgebogen sein.

Durch den Unfall soll der Wagen des 26-Jährigen gegen einen Mülleimer auf dem Gehweg geschoben worden sein, das andere Auto wurde nach links gegen einen Zaun geschleudert. Teile des Zauns sollen dadurch in den Gegenverkehr geraten und ein drittes Fahrzeug beschädigt haben, in dem eine 35-Jährige auf der Sonnenallee unterwegs war. Die Frau blieb unverletzt, ebenso der 26-Jährige.

Die 24-jährige Beifahrerin kam zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, ihr Säugling wurde laut Polizei zur Beobachtung aufgenommen. Der 62-Jährige kam mit Arm- und Beinverletzungen in eine Klinik. Die Sonnenallee war für den Rettungseinsatz und die Unfallaufnahme in Richtung Hermannplatz vorübergehend gesperrt.