Terminstau in Berliner Bürgerämtern Eröffnung neuer Standorte droht Verzögerung

Der Plan war klar formuliert: Um den Terminstau in den überlasteten Berliner Bürgerämtern abzubauen und dem 14-Tage-Ziel zumindest ein wenig näherzukommen, sollen neue Standorte eröffnet werden. Vier stehen berlinweit in Aussicht, zwei davon – je eins in Marzahn-Hellersdorf und Spandau – sollen bereits in diesem Sommer eröffnen.