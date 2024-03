Meine Fahne, deine Fahne Polizisten müssen neutral bleiben, auch beim Fußball

Wenn’s um Fußball geht, können Deutsche nicht deutsch genug sein. Dann muss jeder mitmachen und in die Anfeuerungsrufe einstimmen. Fahne zeigen wird zum elften Gebot. Wo überschäumende Nationalgefühle enden können, war am 15. Juli 2014 bei der Siegesfeier der deutschen Weltmeister auf der Bühne am Brandenburger Tor zu sehen. Die Schmäheinlage in Richtung Argentinien ging als „Gauchogate“ in die Geschichte ein. Zum Glück hat sich der Deutsche Fußball-Bund schnell für die Entgleisung entschuldigt.