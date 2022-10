Mietvertrag nicht verlängert Weihnachtsmarkt am Berliner Schloss Charlottenburg findet 2022 zum vorerst letzten Mal statt

Der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg wird in diesem Jahr zum vorerst letzten Mal stattfinden. Wie der rbb berichtete, will die Schlösserstiftung den Mietvertrag mit dem Betreiber nicht verlängern; die Fläche werde für den Bau eines Besucherzentrums gebraucht. Das habe die Stiftung der CDU Charlottenburg-Wilmersdorf mitgeteilt.

Betreiber Tommy Erbe hatte erst kürzlich den diesjährigen Markt in einem Rechtsstreit mit dem Bezirk durchgesetzt. Der Bezirk hatte die nötige Genehmigung über Monate aufgeschoben, woraufhin Erbe vor das Verwaltungsgericht gezogen war.

Das gab dem Betreiber Ende September recht. In einer Eilentscheidung gestand es ihm einen Anspruch auf eine Genehmigung zu, um Planungssicherheit zu haben. Anlass der Verzögerung war eine Auseinandersetzung um ein Sicherheitskonzept. Lediglich Erbes Wunsch, an den Adventssonntagen ein Eintrittsgeld für Musikveranstaltungen zu verlangen, wurde abgelehnt.

Zwar legte das Bezirksamt auf Wunsch der Senatsinnenverwaltung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht ein. Doch zugleich erteilte es Erbe die Erlaubnis für den Markt, der vom 21. November bis zum 26. Dezember stattfinden soll. Ordnungsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) sagte, er rechne nicht damit, dass die zweite Instanz anders als die erste entscheide.

Der Weihnachtsmarkt vor der historischen Schlosskulisse ist bei Berliner wie Hauptstadt-Besuchern beliebt. Er findet seit 2007 an diesem Ort statt. Ob der Streit mit dem Bezirk über die Genehmigung auch Einfluss auf die Entscheidung der Stiftung zum Mietvertrag hatte, blieb zunächst unklar. (Tsp)

