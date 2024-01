Milde Temperaturen in der Hauptstadtregion Berlin und Brandenburg erwarten zum Jahresbeginn viel Regen

Mit viel Regen und milden Temperaturen startet das neue Jahr in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, setzt am Dienstag bei vier Grad in der Uckermark und bis zu acht Grad an der Elster vom Südwesten her Regen ein. In Berlin werden um sechs Grad erwartet. Auch in der Nacht regnet es der Vorhersage zufolge zum teil kräftig.

Mit Regenschauern, bis zu zwölf Grad und gebietsweise Regen geht es am Mittwoch weiter. Am Donnerstag werden bis neun Grad prognostiziert. Am Wochenenden gehen die Temperaturen dann wieder mehr in winterliche Bereiche. (dpa)