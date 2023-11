Milliardenkredit für den Klimaschutz Der Berliner Senat darf das Sondervermögen nicht verschleudern

Fünf Milliarden Euro will der Berliner Senat für Investitionen in den Klimaschutz investieren. Wenn sich Kai Wegner (CDU) und sein Senatsteam an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) orientieren wollten, könnten sie von einem Wumms fürs Klima sprechen. Aber wie das so mit knackigen Botschaften ist – auch das sieht Wegner bei Scholz – verkehrt sich eine starke Maßnahme in ihr Gegenteil, wenn am Ende nicht geliefert wird. Dieses Risiko besteht auch in Berlin.