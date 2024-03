Der juristische Streit um den Milliardenauftrag für die Berliner S-Bahn ist entschieden. Das Kammergericht teilte am Montag mit, dass die Klage des französischen Konzerns Alstom in den meisten Punkten zurückgewiesen wurde. In einigen anderen Punkten der Ausschreibung muss das Land Berlin nachbessern. Damit endet ein langer Streit, und zwar endgültig: „Gegen die Entscheidung des Vergabesenats ist kein Rechtsmittel gegeben“, teilte das Gericht mit.

In dem im Jahr 2020 gestarteten Vergabeverfahren geht es um den öffentlichen Auftrag zur Herstellung und Instandhaltung von bis zu 1400 S-Bahn-Wagen und deren Betrieb auf zwei von drei Teilnetzen der Berliner S-Bahn („Nord-Süd“ und „Stadtbahn“) für 15 Jahre. Der Wert liegt bei bis zu elf Milliarden Euro.

Nun hat das Gericht die beiden Länder Berlin und Brandenburg verpflichtet, die Vergabeunterlagen in wenigen Punkten zu ändern. Der Vergabesenat hat demnach die Beanstandungen der Antragstellerin, vergaberechtlich Rügen genannt, in den Bereichen „Gleisanschlusskosten“ und „Zugbeeinflussungssysteme ZBS“ für begründet erachtet – und deshalb Anlass gesehen, in das Vergabeverfahren einzugreifen, erklärten die Richter in der Begründung. Da es in diesen Punkten nur um Details ging, wurde die Ausschreibung aber nicht komplett gekippt.

Bahn hat Vorteile, weil ihr das Netz gehört

Die Details sind kompliziert, für den Laien nicht zu überblicken. So entschied das Gericht zum Zugbeeinflussungssystem (ZBS), das in die neuen Züge eingebaut werden muss: „Die Auftragnehmer müssen von sämtlichen Risiken und Nachteilen freigestellt werden, die daraus folgen, dass der Systemlieferant des Zugbeeinflussungssystems ZBS die Systemkomponenten nicht spätestens 18 Monate nach verbindlicher Auftragserteilung an den Systemlieferanten in einer Frequenz von mindestens sechs Zugsätzen pro Monat an den Auftragnehmer liefert.“

Bei den Kosten der Gleisanschlüsse seien die Vorteile der Bahn nicht ausgeglichen, befanden die Richter in der ersten Verhandlung. Das gesamte Netz gehört bekanntlich der Deutschen Bahn, deshalb hätte diese Vorteile, so das Gericht.

In allen weiteren 23 erhobenen Rügen scheiterte Alstom. Teilweise waren Fristen nicht eingehalten worden. Die Kosten des Verfahrens hat der Senat zu zwei Dritteln Alstom und zu einem Drittel den beiden Ländern auferlegt. Das Kammergericht musste zweimal mündlich verhandeln, weil das Land Berlin nach der ersten Verhandlung einen vom Gericht angebotenen Kompromissvorschlag abgelehnt und auf eine Entscheidung der Richter gedrängt hatte.

„Wir haben uns nach intensiver Prüfung dazu entschieden, den Abhilfevorschlag nicht anzunehmen und die Entscheidung in die Hände des Kammergerichts zu legen“, hatte Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) am Freitag gesagt. So sollen mögliche Nachteile für andere Bewerber ausgeschlossen werden.

Wann wird der Auftrag erteilt?

Nun bleibt nur noch eine Frage offen: Wann wird der Auftrag erteilt? Dies hängt davon ab, wie schnell die Änderungen in die Ausschreibung eingearbeitet werden können. Verkehrssenatorin Schreiner hatte sich am Freitag, nach der zweiten mündlichen Verhandlung, optimistisch gezeigt: „Nach Auswertung des schriftlichen Gerichtsbeschlusses und den nötigen Anpassungen wollen wir das Verfahren zügig zum Abschluss bringen.“ Der Zuschlag solle so schnell wie möglich erteilt werden, „denn wir brauchen schnellstmöglich moderne, attraktive S-Bahn-Fahrzeuge und einen Ausbau des Verkehrsangebots“.

Allerdings hat die Ausschreibung schon jetzt mehrere Jahre länger gedauert als geplant. Die besten Chancen hat die Deutsche Bahn. Diese hatte 2021 ein Konsortium mit den beiden Fahrzeugherstellern Siemens und Stadler gebildet. Die beiden Firmen bauten für die S-Bahn zuletzt die neuen Züge der Baureihe 483/484, die seit drei Jahren in Berlin unterwegs sind. Das Trio hat deshalb einen Riesenvorteil gegenüber der Konkurrenz: Für die Ausschreibung muss kein neues Fahrzeug mehr konstruiert werden, es kann unverändert angeboten werden. Experten schätzen den Kostenvorteil auf eine halbe Milliarde Euro.

Zudem fehlt Alstom ein Partner, der den Betrieb übernehmen würde. Deshalb hatte der französische Konzern durch alle Instanzen geklagt: Es schien die einzige Chance, doch noch zum Zuge zu kommen. Im Jahr 2020 war Alstom mit einer ähnlichen Klage vollständig gescheitert: Damals ging es um den Milliardenauftrag für neue U-Bahn-Züge für die BVG.