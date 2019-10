Wenige Stunden nachdem die türkische Armee die syrische Kurdenregion angegriffen hat, wollen Kriegsgegner europaweit demonstrieren. Berliner Kurden versammeln sich am Mittwoch zunächst am Brandenburger Tor, für den Abend ist eine Demonstration am Kreuzberger Oranienplatz geplant. Die Polizei ist informiert, ihre Kräfte sind wegen der Klimaproteste und des Attentats in Halle (Saale) ohnehin alarmiert.

In der nordsyrischen Autonomieregion, die von Ankaras Armee beschossen wird, hat sich die Führung des dortigen multiethnischen Militärbündnis SDF an die Weltöffentlichkeit gewandt: Die internationale Gemeinschaft möge dringend eine Flugverbotszone in Nordsyrien durchsetzten, denn die Türkei bombardiere dort Zivilisten.

Die SDF, deren Hauptkraft die kurdische YPG ist, hatte mit US-Hilfe erfolgreich gegen den „Islamischen Staat“ (IS) gekämpft und sich an die zwischen Washington und Ankara vereinbarten Maßnahmen an der syrisch-türkischen Grenze zur Türkei gehalten. In der von den SDF-Einheiten verteidigten Autonomieregion leben mehr als vier Millionen Kurden, Araber und christliche Minderheiten.

Nach Tagesspiegel-Informationen bemühen sich ranghohe Kurden-Politiker um eine Übereinkunft mit Syriens Herrscher Baschar al Assad. Er lehnt die autonome Selbstverwaltung ab, seine Schutzmächte Russland und Iran haben dem türkischen Einmarsch abgesegnet. Der Abzug der US-Soldaten von der syrisch-türkischen Grenze hat der Regierung in Ankara den Angriff auf die Kurden ermöglicht. US-Präsident Donald Trump war dafür scharf kritisiert worden.