Missglückte Zündung in Berlin-Kaulsdorf Explodierte Signalrakete kostet Mann eine Hand

Kurz vor Silvester hat ein Mann beim Zünden einer Feuerwerksrakete im Ortsteil Kaulsdorf eine Hand verloren. Das teilte die Berliner Polizei am Sonntagmorgen mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der 40-Jährige habe am Samstagabend gegen 20.40 Uhr die Signalrakete am Samstag auf der Terrasse eines Bungalows in der Habsheimer Straße in Marzahn-Hellersdorf gezündet. Unmittelbar nach der Zündung sei die Rakete in seiner Hand explodiert.

Der Mann kam in ein Krankenhaus. Bei einer Durchsuchung sei weitere Pyrotechnik bei ihm gefunden und beschlagnahmt worden, so die Polizei

Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem Feuerwerkskörper um eine Signalrakete der Kategorie F4. Solche Großfeuerwerke dürfen nur ausgebildete Pyrotechniker verwenden. Ob der 40-Jährige über eine solche Erlaubnis verfüge, werde nun geprüft, hieß es. Das LKA ermittelt.

Feuerwerkskörper werden in vier Kategorien aufgeteilt. Zur Kategorie F1 zählen Kleinstfeuerwerke wie Wunderkerzen, Tischfeuerwerke und Scherzartikel. (dpa)