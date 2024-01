Mit dem Drachenboot in den Betrieb Wie eine Berliner Arbeitsagentur um Jugendliche kämpft

Am Ende machte die Best-Sabel-Schule das Rennen: Keine andere Schülergruppe hatte sich derart in die Riemen gelegt wie die Köpenicker Zehntklässler, die nach einem mehrstündigen Stechen den Wettbewerb für sich entscheiden konnten. Großes Hallo am Beckenrand des Europasportparks – und auch einige Erleichterung bei der Arbeitsagentur Mitte.