Mit der Schreckschusspistole auf Augenhöhe Wie ein Berliner Feuerwehrmann den Jahreswechsel erlebte

Dass dieser Jahreswechsel anders ist als sonst, wird der Besatzung der Feuerwehrwache Neukölln schon früh am Abend klar. Bereits um 18.30 Uhr rücken die Kameraden der Dienststelle nahe des S-Bahnhofs Neukölln zu einem ersten Feuer aus. Als nicht normal beschreibt das Baris Coban, der seit zwölf Jahren bei der Berufsfeuerwehr ist. „Es ging sofort los, normalerweise kriegen wir die ersten Brände zu Silvester erst gegen Mitternacht rein.“

Der 34-Jährige kann sich nicht erinnern, wie oft er am letzten Abend des Jahres schon gearbeitet hat. Trotzdem sei es immer wieder etwas „Besonderes“, allein wegen der Häufigkeit der Brände. Nicht wenige Feuerwehrleute in Berlin vermissen das Löschen, seit sie einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit Rettungsdienst-Schichten verbringen.

Baris Coban, Feuerwehrmann in Neukölln. © Privat

Kurz nach Mitternacht wird die Berliner Feuerwehr in die Sonnenallee alarmiert. Nach einer Pyro-Schlacht unter Jugendlichen ist ein Reisebus in Vollbrand geraten. Das Fahrzeug steht direkt unter einem Haus, das an dieser Stelle die Sonnenallee überquert. Die Mieter der Wohnungen direkt über dem brennenden Bus sind akut gefährdet.

Obwohl die Feuerwehr bereits mit zahlreichen Kräften vor Ort ist, wird nachalarmiert und ein Fahrzeug der Feuerwache Neukölln macht sich auf den Weg. Normalerweise dauert die Fahrt wenige Minuten, doch in einer Seitenstraße in der Nähe des S-Bahnhofs Sonnenallee geraten die Feuerwehrleute in eine Falle.

Randale-Bilanz Mindestens 103 der nach den Berliner Silvester-Krawallen festgenommenen Verdächtigen sind wieder auf freiem Fuß. Die Personen seien nach Feststellung der Identität freigelassen worden, teilte die Polizei am Dienstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Insgesamt hatte die Polizei 159 Festnahmen gemeldet. Ob die übrigen Verdächtigen ebenfalls wieder frei sind, konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht sagen.

„Auf der Straße lag ein großer brennender Haufen aus E-Scootern, Sperrmüll und weiterem Gerümpel“, erzählt Feuerwehrmann Coban. Also steigt die Besatzung des Fahrzeugs aus und will das machen, wofür sie da ist: Löschen. Doch dazu kommt es nicht. „Wie aus dem Nichts wurden wir von hunderten Jugendlichen mit Pflastersteinen, Flaschen und Pyrotechnik angegriffen.“

Es ist ein regelrechter Hinterhalt, mit der brennenden Barrikade als Mittel, um die Feuerwehrleute aus ihrem Fahrzeug zu locken: „Da waren Jugendliche, die sind aus der Menschenmasse herausgetreten, um uns auf Augenhöhe mit der Schreckschusspistole ins Gesicht zu schießen.“

„Es brennt – und wir verlassen den Ort“

Völlig schockiert flüchten sich Coban und Kollegen in das Einsatzfahrzeug. Sie treten den Rückzug an, die Barrikade brennt weiter. „Es war ein ganz komisches Gefühl zu wissen, dass es da noch brennt – und wir verlassen den Ort. Das macht man einfach nicht als Feuerwehrmann“, sagt Coban. Es ist bei weitem nicht der einzige Hinterhalt an diesem Abend. Kollegen der Neuköllner Kameraden berichten von ähnlichen Situationen aus Gropiusstadt, Kreuzberg und Lichtenrade.

Als Einsatzkraft zu Silvester mit Raketen oder Böllern angegriffen zu werden, sei prinzipiell nicht neu, erzählt der Feuerwehrmann. Doch diese Brutalität hatte laut Coban eine ganz andere Dimension: „Es ging darum, gezielt Feuerwehrleute zu verletzen.“

Als völlig hemmungslos beschreibt der Retter die Jugendlichen, bei einem späteren Einsatz habe eine Gruppe Teenager vor den Augen der Polizei ein Ladengeschäft in Brand gesteckt. Die Beamten konnten nicht sofort reagieren, weil sie die Feuerwehr mit ihren Schilden beim Löschen eines Fahrzeugbrandes schützen mussten.

Es ging darum, gezielt Feuerwehrleute zu verletzen. Baris Coban, Feuerwehrmann in Neukölln.

„Die Jungs, mit denen wir es zu tun hatten, waren keine Autonomen, das waren Heranwachsende zwischen 15 und 25 Jahren und alle mit Migrationshintergrund“, sagt Coban, der selbst türkische Wurzeln hat. Man müsse „das Kind beim Namen nennen“, findet er – und befürchtet gleichzeitig, dass seine Kollegen und er bei zukünftigen Einsätzen Personen wegen der Erfahrungen aus der Silvesternacht stigmatisieren könnten.

Eines ist Coban jedoch besonders wichtig. Viele Menschen mit Migrationshintergrund rund um die Sonnenallee seien in erster Linie Betroffene der Gewalt, sagt er. Weil das Einsatzfahrzeug der Neuköllner Wache durch den Hinterhalt wichtige Minuten bei der Rettung von alten und gehbehinderten Personen aus den Wohnungen über dem brennenden Reisebus verloren habe, seien kurzerhand mehrere Nachbarn in die Wohnungen eingebrochen. Sie hätten dann die Menschen aus den verrauchten Apartments in der Sonnenallee geholt. Fast alle diese Retter, sagt der Feuerwehrmann, waren jugendlich und hatten einen Migrationshintergrund.

Zur Startseite