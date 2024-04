Mit Knick, Batterie oder Obergeschoss Warum Berlin drei verschiedene Bus-Typen braucht

Bei den Bussen fällt auch Laien die Unterscheidung leicht. Wenn man auch oben sitzen kann, ist es ein Doppeldecker. Fährt er leise, ist es ein Batteriebus. Hat er einen Knick in der Mitte, ist es ein „Schlenki“. Exakt 1622 Busse haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) derzeit, 237 davon sind elektrisch angetrieben.

Bis zum Jahr 2030 soll die gesamte Busflotte der BVG elektrisch fahren, ein ehrgeiziges Ziel. Die Berliner Verkehrsbetriebe haben das größte Netz in Deutschland. Die Fahrzeuge legen täglich 300.000 Kilometer zurück. Es gibt 154 Taglinien mit einer Länge von 1800 Kilometern. Imposante Zahlen also.

Mehr als 1,1 Millionen Fahrgäste nutzen täglich Linienbusse der BVG – oft ohne zu wissen, in welches Fahrzeugmodell sie einsteigen. In unserer kleinen Serie geben wir einen Überblick über die Modellreihen von Bus, S-Bahn und U-Bahn, die aktuell im Netz des öffentlichen Nahverkehrs im Einsatz sind.

1 Gelenkbusse

Gelenkbusse – auch „Schlenkis“ genannt – sind 18 Meter lang. © Jörn Hasselmann

929 Busse haben einen Faltenbalg in der Mitte – darunter ist das Gelenk, das Vorderteil und Nachläufer verbindet. Diese Busse, manche sagen auch Ziehharmonika-Bus oder Knickbus, fuhren einst ausschließlich in Ost-Berlin. Der Westteil der Stadt hatte in den Jahrzehnten der Teilung auf Doppeldecker gesetzt. Doch die (billigeren) Gelenkbusse haben sich seit Jahren in der gesamten Stadt durchgesetzt.

Das Gelenk ermöglicht auch in engen Straßen deutlich längere Fahrzeuge. Ein Berliner Schlenki ist 18 Meter lang, ein Eindecker nur zwölf Meter. Mit einem Fahrer und einem Motor können also deutlich mehr Fahrgäste transportiert werden.

Erst 17 dieser Busse haben einen Batterieantrieb, doch der Anteil soll in den nächsten Jahren steigen. Im Dezember hatte die BVG mitgeteilt, dass 50 weitere E-Gelenkbusse bei der polnischen Firma Solaris für 2025 bestellt wurden. Allerdings ist das nur die mit dem Hersteller vereinbarte Mindestbestellmenge, denn der BVG fehlen Höfe, auf denen die neuen Busse abgestellt werden können. Denn um die E-Busse laden zu können, ist eine ganz andere Infrastruktur und mehr Platz als für herkömmliche Dieselbusse erforderlich.

Die ersten elektrischen Gelenkbusse fuhren 2020 auf der Linie 200. An den Endhaltestellen wurden Schnellladesäulen aufgestellt, dies ermöglicht den Fahrzeugen eine praktisch unbegrenzte Reichweite auf ihrer Linie. Solche Schnell-Lader werden künftig an weiteren Endhaltestellen aufgestellt.

Einen Nachteil haben Gelenkbusse: Sie dürfen nicht überall fahren. 60 Linien in Berlin sind BVG-intern für die langen Fahrzeuge gesperrt, weil die Wendestellen zu eng sind. Als ihr wichtigster Vorteil gilt der schnellere Fahrgastwechsel.

Gelenkbusse Baujahre: 2014-2021 (elektrisch: 2020)

Aktueller Bestand: 929

Davon elektrisch: 17

Sitzplätze: 45 (elektrisch: 43)

Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

Hersteller: Mercedes, Scania, Solaris

2 Doppeldecker

Doppeldecker fahren nur mit Diesel. © Jörn Hasselmann

Sie sind aus mehreren Gründen etwas Besonderes. Einst prägten sie in West-Berlin das Bild der großen Straßen, dann sollten sie ganz abgeschafft werden – wegen der hohen Kosten. Letztlich setzten sich BVG-intern die Traditionalisten gegen die Manager mit dem Taschenrechner durch.

Der Mangel ist selbst verschuldet. Lange Jahre vertrödelte die BVG die Entscheidung für einen Nachfolger der Modelle der Firma MAN. Zwischen 2011 und 2020 war Pause. In dieser Zeit gingen viele der 416 MAN-Fahrzeuge kaputt. Die letzten ausgemusterten Wagen waren bis zu 16 Jahre alt, viel zu alt für einen wirtschaftlichen Betrieb. Sie standen mehr in der Werkstatt als an der Haltestelle. Im Oktober war der letzte deutsche Doppeldecker verabschiedet worden.

Heute gibt es nur die 197 Busse des britischen Herstellers Alexander Dennis Limited (ADL), eine kleine Revolution, jahrzehntelang wurden die Fahrzeuge von MAN oder Mercedes in Deutschland gebaut. Doch die Traditionsfirmen wollten nicht mehr. Doppeldecker haben einen großen Nachteil: Sie sind teuer, weil sie nicht in Masse gefertigt werden. Berlin ist die einzige Stadt in Deutschland, die diesen Typ einsetzt.

Im ADL-Bus befindet sich ein Mehrzweckraum mit Sitz für Kleinwüchsige (ganz rechts). © Jörn Hasselmann

Gekauft wurde zuletzt eine für Berlin modifizierte Version des britischen Busses. Die ersten ADL waren im Oktober 2020 in Berlin angekommen, die Serienlieferung hatte sich durch die Corona-Pandemie verzögert. Die Busse sind wieder 4,06 Meter hoch, auffallend sind die großen Astabweiser vorne am Oberdeck.

Denn die Höhe kann von Nachteil sein, nicht nur wegen der Straßenbäume, deren Äste gegen das Fahrzeug peitschen. Doppeldecker passen unter zahlreiche Brücken in Berlin nicht durch. Auf mehreren Strecken können sie deshalb nicht eingesetzt werden.

Zuletzt krachte ein Fahrer mit seinem Doppeldecker 2022 an der Steglitzer Bergstraße gegen die S-Bahn-Brücke, zwei Fahrgäste wurden schwer verletzt. Seit 1980 hatte es mehr als 25 derartige Unfälle gegeben. Meist waren keine Fahrgäste an Bord, die Fahrer waren meist falsch abgebogen oder sie waren bei Betriebsfahrten von der vorgeschriebenen Strecke abgewichen.

Als Nachteil gilt auch der langsamere Fahrgastwechsel. Viele Menschen scheuen die Treppe im Doppeldecker nach oben, daher kommt es unten häufig zu Gedrängel. Und auch auf den engen Treppen staut es sich oft durch den Gegenverkehr beim Auf und Ab. Die vorherigen Modelle von MAN hatten nur zwei Türen, auch dies bremste die Busse an stark frequentierten Haltestellen aus. Der ADL hat deshalb drei Türen erhalten.

Der größte Nachteil soll bald gelöst sein. Denn noch fahren alle Berliner Doppeldecker mit Diesel. Als die Ausschreibung erfolgte, gab es noch keine ausreichend starken Batterien. Mittlerweile hat der Hersteller ADL auch E-Doppeldecker im Angebot. Eine Entscheidung für eine Bestellung ist noch nicht gefallen.

Doppeldecker Baujahre: 2020-2023

Aktueller Bestand: 197

Davon elektrisch: 0

Sitzplätze: 80

Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h

Hersteller: Alexander Dennis

3 Eindecker

Die kleinsten Busse liegen von der Anzahl her auf Platz zwei: Die BVG hat davon 496 Stück. Die Eindecker sind immer zwölf Meter lang, geliefert wurden sie von Herstellern wie Solaris, MAN und Evobus (früher Mercedes). Für die Umwelt sind die Eindecker spitze: 220 fahren elektrisch, also ohne Abgaswolke.

Die Eindecker der BVG sind zwölf Meter lang. © IMAGO/Stefan Zeitz

Vor fünf Jahren hatte es eine kleine Schockwelle in der Öffentlichkeit gegeben, als bekannt wurde, dass so ein BVG-Bus zwischen 40 und 63 Liter auf 100 Kilometer verbraucht und insgesamt 50 Millionen Liter getankt wurden. Die BVG rechnete vor, dass pro Passagier nur drei Liter Sprit verbraucht werden. Dieser Wert ergibt sich aus den 1,5 Milliarden geleisteten „Personenkilometern“ bei den Bussen. Beispiel: Wenn ein Bus mit zehn Fahrgästen zehn Kilometer weit fährt, sind das 100 Personenkilometer. Zwei Jahre später war der Durchschnittsdurst auf 38 (Eindecker), 53 (Gelenkbus) und 55 Liter (Doppeldecker) gesunken, der Gesamtverbrauch auf 47 Millionen Liter.

Eindecker Baujahre: 2015-2021 (elektrisch: 2019-2023)

Aktueller Bestand: 496

Davon elektrisch: 220

Sitzplätze: 32-34 (elektrisch: 28-35)

Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h (elektrisch: 80)

Hersteller: VDL, Mercedes (elektrisch: Mercedes, Solaris, Ebusco)

Auf stark frequentierten Linien müssen Gelenkbusse oder Doppeldecker fahren. Problematisch wird es, wenn Schlenkis nicht dürfen und Doppeldecker fehlen. Dann werden Eindecker eingesetzt. Vor allem auf der bekannten Linie M29 nach Kreuzberg hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Ärger gegeben, weil die Eindecker überfüllt sind.