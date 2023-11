Mit Millionen vom Bund gefördertes Vorzeigeprojekt Berliner Senat stoppt Umbau des Halleschen Ufers zur Promenade

Der Berliner Senat stoppt den vom Bund geförderten Umbau des Halleschen Ufers zu einer reinen Promenade für Fußgänger und Radfahrer. Die Erfolgsaussichten des Projekts seien aufgrund noch ungeklärter verkehrlicher Fragen „gering“, heißt es in einem Brief von Verkehrsstaatssekretärin Claudia Elif Stutz (CDU) an den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg.