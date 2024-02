Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus : Jugendlicher rennt bei Rot auf Straße und wird von Auto angefahren

Am Samstagnachmittag soll der 17-Jährige in Adlershof bei Rot auf die Straße gerannt sein. Ein 37-Jähriger fuhr ihn dann mit seinem Auto an. Der Jugendliche erlitt Verletzungen an Kopf und Rumpf.