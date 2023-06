Tagesspiegel Plus Exklusiv Mobilitätsgesetz im Senat : Schwarz-Rot will mehr Lieferzonen in Berlin – aber den Autoverkehr nicht reduzieren

Der Senat will am Dienstag sein Konzept zum Wirtschaftsverkehr beschließen. Zum rot-grün-roten Entwurf gibt es jetzt manche Änderung.