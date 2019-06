Die eindeutige Morddrohung verbreitete ein Rechtsextremist an die mehr als 300 Abonnenten seines Kanals beim Messengerdienst Telegramm am Dienstag um 8.11 Uhr. Marco Kurz, Anführer des rechtsradikalen „Frauenbündnis Kandel“ schrieb: „Mit so manchen grünen Politikern sollte man sich mal auf ihrer Terrasse unterhalten.“ Darüber ist ein Foto des Berliner Grünen-Abgeordneten Georg Kössler mit Namen und kurzer Beschreibung zu sehen, offenbar ein Screenshot eines Wikipedia-Eintrags, daneben ein Screenshot zweier Twitterbeiträge.

Die Nachricht ist als klare Anspielung auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten. Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse vor dessen Haus im nordhessischen Wolfhagen-Istha erschossen worden. Der 45 Jahre alte Neonazis Stephan Ernst hat am Mittwoch den Mord an Lübcke gestanden.

Auslöser der Drohung war ein Tweet von Kössler, mit dem er den Streit um die Form des Klimaprotests in Nordrhein-Westfalen kommentiert hatte. Aktivisten hatten dort den Braunkohletagebau Garzweiler besetzt und beim Sturm auf das Gelände die Äcker eines Landwirts niedergetrampelt. Auf einen Tweet, der die Aktion auf dem Acker kritisierte, hatte Kössler geschrieben: "Deine Möhren sind nicht wichtiger als unser Klima. Sorry."

Kössler war zum Gefährdungsgespräch bei der Berliner Polizei

Kössler sagte zur Morddrohung: „Es gibt so viel Hass. Erschreckend, wie in Anspielung auf Lübcke nun mit Mord gedroht wird. Aber ich wusste ja, worauf ich mich mit der Wahl einlasse.“ Der Grünen-Politiker erstattete Strafanzeige, am Donnerstag stand auch ein sogenanntes Gefährdungsgespräch beim Landeskriminalamt der Berliner Polizei an, wie er dem Tagesspiegel sagte. Solche Gespräche führt die Polizei mit Personen, bei denen es Hinweise auf eine Bedrohung und Gefährdung gibt.

Der Verfasser der Drohung führte im südpfälzische Kandel die Proteste gegen die Flüchtlingspolitik an, es war ein Anlaufpunkt für Rechtsextreme. Am 27. Dezember 2017 hatte ein Afghane, der als Flüchtling nach Deutschland kam, im örtlichen Drogeriemarkt ein 15-jähriges Mädchen aus dem Ort erstochen - eine Beziehungstag. Der Afghane, dessen Alter zwischen 17 und 21 geschätzt wurde (sein Alter blieb unklar), ist im September 2018 wegen Mordes zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Proteste des vorgeblichen „Frauenbündnisses“ von Kurz sind nahezu zum Erliegen gekommen.

"Der Tag der Abrechnung wird bald kommen"

Auf seinem Telegramm-Kanal schreibt Kurz Sätze wie diesen: „Der Tag der Abrechnung wird bald kommen.“ Und „allen Kämpfern“ wünscht er schon mal einen guten Morgen. Noch am Montag teilte er diesen Spruch zum Fall des ermordeten Regierungspräsidenten Lübcke: „Politiker missbrauchen den Mord an Lübcke und werfen uns vor, wir würden die toten Mädchen für Hetze missbrauchen.“

Kurz wies in seinem Telegramm-Kanal den Vorwurf zurück, seine Nachricht zum Grünen-Politiker Kössler sei eine Bedrohung oder ein Mordaufruf. „Jetzt drehen sie wirklich durch“, schrieb Kurz am Donnerstag. „Hitzschlag oder ein Kantholz verschluckt?“ Am Donnerstag legte er nach und machte sich lustig über Kössler, „nur weil in diesem Kanal geschrieben wurde, dass sich mal jemand mit ihm auf seiner Terrasse unterhalten sollte“. Dann folgen drei lachende Smileys.

Für Kössler und die Fraktionschefin der Grünen, Antje Kapek, war der Beitrag von Kurz nicht anders zu verstehen - als eine Morddrohung. „Politische Auseinandersetzungen dürfen nicht durch Hass und Drohungen bestimmt werden“, sagte Kapek. „Wir verurteilen die gegenüber Georg Kössler erfolgte Morddrohung auf das Schärfste. Wir werden diese und das weitere Vorgehen mit den Sicherheitsbehörden besprechen und gegebenenfalls weitere Schritte einleiten."