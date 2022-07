Die Feuerwehr hat mit einem Großeinsatz einen Wald- und Feldbrand bei Bad Saarow im brandenburgischen Landkreis Oder-Spree unter Kontrolle gebracht. Die Flammen breiteten sich nicht weiter aus und würden nun vom Boden aus von Löschtrupps bekämpft, berichtete ein Sprecher der Regionalleitstelle Oderland am Mittwochnachmittag. Das Brandgebiet sei etwa elf Hektar groß. Siedlungen seien nicht gefährdet.

Das Feuer war am Mittwoch in einem Waldgebiet östlich von Bad Saarow am Scharmützelsee ausgebrochen und habe auch auf Felder übergegriffen, sagte der Sprecher. Die Löschmannschaften seien mit mehr als 30 Fahrzeugen im Einsatz und hätten das Feuer eindämmen können. Da das Brandgebiet munitionsbelastet sei, könnten die Feuerwehrleute es nicht betreten und das Feuer nur von außen eindämmen.

Die Regionalleitstelle Oderland verschickte wegen der Rauchentwicklung eine amtliche Warnmeldung. Anwohner sind aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Brandherd befindet sich demnach in Richtung des Ortsteils Annenhof.

Bei den großen Waldbränden bei Beelitz und Treuenbrietzen im Landkreis Potsdam-Mittelmark waren im Juni jeweils 200 Hektar Wald betroffen. Auch dort wurden die Löscharbeiten durch Munitionsbelastung im Brandgebiet erschwert.

Schon in der Nacht zu Mittwoch war nördlich von Berlin ein Waldbrand ausgebrochen. In Höhe der Bundesstraße 96 am Ortseingang Nassenheide stand bis zum Morgen ein Waldstück von etwa 6000 Quadratmetern in Flammen. Das teilte die Integrierte Leitstelle Nordost in Brandenburg über das amtliche Warnportal im Internet mit.

Mit dem Feuer war demnach eine starke Rauchentwicklung verbunden. Autofahrer sollten mit besonderer Vorsicht und Aufmerksamkeit die Brandstelle passieren, hieß es. Nassenheide liegt nördlich von Oranienburg, gut 20 Kilometer von der Berliner Stadtgrenze entfernt.

Gegen 8 Uhr am Mittwochmorgen sei das Feuer gelöscht gewesen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle. Die Feuerwehr hob die Gefahrenwarnung daraufhin wieder auf.

Waldbrände: Warnstufe 5 nun in ganz Brandenburg

Wegen der hohen Temperaturen und anhaltenden Trockenheit gilt inzwischen in ganz Brandenburg die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5. Im Landkreis Oberhavel galt tags zuvor noch Stufe 4, doch auch hier wurde die Warnung inzwischen verschärft.

In der Waldbrandzentrale gebe es immer wieder neue Alarmierungen für kleinere Brände, berichtete der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Wegen der "sehr hohen Brandgefahr" sollte alles unterlassen werden, was zu einem Brand im Wald und in der Feldflur führen könnte, hieß es in einer amtlichen Gefahrenmitteilung. "Der kleinste Funke kann eine Katastrophe auslösen. Menschliches Handeln verursacht mehr als 90 Prozent aller Waldbrände."

Insbesondere solle nicht geraucht und kein Feuer entzündet werden, auch nicht in der Nähe von Wäldern, hieß es weiter. Ebenso wenig sollten glimmende Zigaretten aus dem Auto geworfen werden. Brände sollten unverzüglich der Feuerwehr oder der Polizei gemeldet werden. (Tsp, dpa)