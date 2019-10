Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will nun doch den Aufbau eines Studiengangs für Türkischlehrer forcieren.

„Nachdem die Bildungsverwaltung den herkunftssprachlichen Unterricht an den Grundschulen etabliert hat, ist nun geplant, ein entsprechendes Lehramtsstudium an Berliner Universitäten einzurichten. Rechtzeitig vor den nächsten Hochschulverhandlungen werden wir hier den Bedarf anmelden", teilte ihr Sprecher Martin Klesmann am Dienstag mit. Wann die ersten Studenten dann das Fach werden belegen können, ist noch nicht klar.

Scheeres reagiert damit auf die Forderung aus Koalition und Opposition, eigene staatliche Türkischlehrer auszubilden, um das Unterrichtsangebot qualitativ und quantitativ zu verbessern. Entsprechende Anträge waren schon im Jahr 2017 vom Parlament mehrheitlich beschlossen worden, ohne dass bisher entsprechende Schritte unternommen wurden. Die Bildungsverwaltung hatte auf Anfrage lediglich mitgeteilt, dass eine entsprechende Initiative "perspektivisch denkbar" sei.

Wie berichtet, wird bisher weit über die Hälfte des muttersprachlichen Unterrichts von staatlichen türkischen Lehrern erteilt. Zwar hatte Scheeres - als Folge der Entwicklungen unter Erdogan - damit begonnen, eigene Arbeitsgemeinschaften für Türkisch anzubieten. Der Bedarf kann damit aber nicht abgedeckt werden. Die türkische Botschaft wirbt daher neuerdings für Türkisch -"Nachhilfe" in Moscheeräumen und Vereinen. Das hatte der Tagesspiegel am Montag publik gemacht.

Auch Kurdisch soll angeboten werden

An den herkunftssprachlichen Unterrichtsangeboten im Rahmen der Türkisch-ASGs nahmen im vergangenen Jahr gut 1.000 Schülerinnen und Schüler teil. In diesem Schuljahr werden es nach den bisherigen Schätzungen laut Klesmann noch "deutlich mehr sein". Offizielle Zahlen sollen in den nächsten Wochen vorliegen.

Auch weitere herkunftssprachlichen Unterrichtsangebote ausgeweitet. Dafür sind weitere sieben Stellen im neuen Haushalt eingeplant: "Neben Türkisch und Arabisch gibt es nun auch für Kurdisch eine Regelung" , so Klesmann.