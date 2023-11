Nach antisemitischen Äußerungen Berliner Fußballclub Hertha 06 schließt Vize-Präsidenten und zwei Spieler aus

Der durch Antisemitismus in die Kritik geratene Charlottenburger Fußball-Oberligist CFC Hertha 06 hat den stellvertretenden Präsidenten Ergün Cakir, dessen Sohn und einen anderen Spieler ausgeschlossen. Das geht aus einem Schreiben an das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hervor. Sportstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) zitierte daraus am vergangenen Mittwoch im Sportausschuss der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).