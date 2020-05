22 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind oder als Kontaktpersonen gelten, wurden am heutigen Sonnabend aus einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Buch in die spezielle Quarantäne-Unterkunft des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) in Pankow verlegt.

39 Personen aus der Bucher Unterkunft sind dort bereits seit dem vergangenen Mittwoch untergebracht. Darunter sind drei positiv Getestete, die anderen wurden vom Gesundheitsamt Pankow als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft.

„Für die übrigen Infizierten und Kontaktpersonen aus der Unterkunft in Buch, in der zur Zeit 407 Menschen leben, sieht das Gesundheitsamt die Möglichkeit, sie in ihrer gewohnten Umgebung zu separieren”, sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration dem Tagesspiegel.

Insgesamt waren in den beiden vergangenen Wochen mehr als 200 Menschen in der Bucher Unterkunft getestet worden - 28 positiv. Mehrere Dutzend Geflüchtete gelten als Kontaktpersonen.

Es sei nicht zu erwarten, dass kurzzeitig weitere Fälle in der Bucher Unterkunft hinzukämen, da die entsprechende Testreihe des Gesundheitsamts nun abgeschlossen sei, hieß es am Sonnabend. Das gelte allerdings nur für die bislang untersuchten Geflüchteten, da die Mitarbeiter und das Sicherheitspersonal erst in der kommenden Woche getestet würden.

Bei der Verlegung würde natürlich darauf geachtet, dass Familien nicht getrennt würden, sagte der Sprecher der Senatsverwaltung für Integration weiter: „Bei der Quarantäne-Unterkunft an der Buchholzer Straße handelt es sich um ein sogenanntes Tempohome, das den Vorteil abgeschlossener Wohn-Appartements mit eigener Küche sowie eigenem Bad und WC bietet.