Nach dem frühen Aus bei der WM Der Hype um die Fußballerinnen geht weiter

Es war ein Moment des Schocks. Als am Donnerstagnachmittag das Spiel des deutschen Nationalteams bei der Fußball-Weltmeisterschaft gegen Südkorea abgepfiffen wurde, herrschte Stille. Die meisten Fans beim Public Viewing am Gleisdreieckpark konnten nicht so recht fassen, dass das deutsche Team soeben tatsächlich aus dem Turnier ausgeschieden war. Passend dazu setzte plötzlich starker Regen und Wind ein, was dem Moment noch mehr Dramatik verlieh. „Jetzt passiert das gleiche, was den Männern bei der WM 2018 passiert ist“, sagte ein Zuschauer. Ein anderer fragte zaghaft: „War es das jetzt mit dem Hype um die Frauen?“