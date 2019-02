Karl-Marx-Allee - Rolle rückwärts. Das Land will privatisierte Wohnungen zurückhaben. Mit einem Trick.

Endlich werden sie nun wirklich Eigentum des Volkes: die betonierten Zeugnisse des Arbeiter-und-Bauern-Staates in der Karl-Marx-Allee. Wieder, um genau zu sein. Zu DDR-Zeiten errichteten Baubrigaden die staatlichen Wohnungen. Nach der Wende waren sie im Eigentum der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Friedrichshain. Die musste sie verkaufen, weil das Altschuldenhilfegesetz sie zur Privatisierung zwang. Über die Bank Depfa gingen die Wohnungen in „Immobilienfonds“ für private Anleger ein, mit deren Geld saniert wurde. Die Immobilienfirma Predac verwaltete diese und wollte die Häuser nun an die Aktiengesellschaft Deutsche Wohnen verkaufen. Doch das Volk begehrte auf – und die Politik schritt ein.

Die Strategie: Weil die Mieter ohnehin ein Vorkaufsrecht haben, werden sie unterstützt. 26 Mieter von 700 wollen selbst kaufen. Hunderte werden ihre Wohnung als Zwischenerwerber im Auftrag einer kommunalen Firma kaufen.

Bei Norbert Bogedein liegt solch ein Kaufvertrag schon auf dem Tisch. Ihm hat die Predac die eigene Wohnung angeboten. Nicht ganz freiwillig, die Firma musste es, weil das bei der Privatisierung im Jahr 1993 so festgeschrieben wurde. Allen Mietern wurde ein „Vorkaufsrecht“ eingeräumt. Über diesen Umweg sollen die Wohnungen nun wieder in Landeseigentum kommen.

Der Deal: Die Gewobag wird Bogedeins Kaufvertrag anschließend übernehmen. Dafür bekommt Bogedein seinen alten Mietvertrag „eins zu eins“ auf die Gewobag überschrieben. 474 Mieter könnten somit zum Zuge kommen und ihre Wohnungen an die Gewobag weiterreichen. Für Berlin dürfte das erschwinglich sein. Bei 1500 Euro pro Quadratmeter für Einraumwohnungen und bis zu 4000 Euro pro Quadratmeter bei luxuriöseren Wohnungen in den oberen Etagen sollen die Preise liegen. Weil die Kapitalmarktzinsen gering sind, sollte das durch Mieteinnahmen finanzierbar sein.

Zwischenkäufern wie Bogedein ist das ganz recht. „Eigentum verpflichtet“, sagt er. Er wohne lieber zur Miete, sorglos. Besser hätte es für ihn auch kaum laufen können. Denn die staatliche Firma darf nur halb so schnell die Mieten erhöhen wie private Firmen und ist auch sonst politisch auf Sozialkurs getrimmt.

Bogedein ist Sprecher des „Mieterbeirats Karl-Marx-Allee“. Als die ersten Schreiben der Deutschen Wohnen bei den Mietern eingingen, organisierte er den Widerstand. Die Politik reagierte. Der Bezirk stellte sich gegen den Deal, fuchste den Plan mit den „gestreckten Verkäufen“ aus. Und das Landgericht muss nun klären, ob die rechtlichen Nachfolger der früheren Landesfirma nicht ohnehin ein Vorkaufsrecht auf die Häuser „c-nord“, „c-süd“, „d-nord“ und eventuell „f-nord“ in der Karl-Marx-Allee haben. So sieht es nämlich die Senatsverwaltung für Finanzen. Dann käme das Land Berlin auch ohne Umweg über die Mieter zum Zug.