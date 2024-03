Nach Eklat auf dem Grünen-Parteitag So suchen die Berliner Realos einen Weg aus der Krise

Die Realos der Berliner Grünen suchen einen Weg aus ihrer Krise. Bei einem nicht-öffentlichen Treffen am Freitagabend in Steglitz-Zehlendorf, bei dem rund 100 Realos teilnahmen, wurden nach Tagesspiegel-Informationen unter anderem sechs Personen gewählt, die die Arbeit des Parteiflügels in Zukunft besser koordinieren sollen.