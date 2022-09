Nach Machtkampf in der Südwest-CDU Heilmann geht, Standfuß kommt – und Seibeld für den Bundestag?

Im größten Kreisverband der Berliner CDU, Steglitz-Zehlendorf bahnt sich ein Machtwechsel an. Der langjährige Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann gibt nach fast zehn Jahren an der Spitze des Kreisverbands seinen Vorsitz auf. Sein Nachfolger soll der Berliner Abgeordnete Stephan Standfuß werden. Das gab der Kreisverband am Donnerstag bekannt.

