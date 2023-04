Nach Pyro-Attacken an Silvester Berliner Polizei fahndet mit Bildern aus TikTok-Video nach Tatverdächtigen

Mit Bildern aus einem TikTok-Video bittet die Berliner Polizei um Hilfe bei der Identifizierung von mehreren Tatverdächtigen. Dabei geht es um den Verdacht der gefährlichen Körperverletzung, des Landfriedensbruchs sowie des Widerstands gegen Polizeibeamte.

Die abgebildeten Personen (weitere hier) werden demnach verdächtigt, in der vergangenen Silvesternacht gegen 00.20 Uhr in der Brunnenstraße in Berlin-Gesundbrunnen aus einer 50- bis 70-köpfigen Personengruppe heraus pyrotechnische Gegenstände auf vorbeifahrende Fahrzeuge und Einsatzkräfte der Polizei geworfen und geschossen zu haben. Die Tatverdächtigen seien danach in unbekannte Richtungen geflüchtet.

Bild aus dem TikTok-Video. © Polizei Berlin

Die Polizei fragt nun, wer Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen kann.

Hinweise können an die Kriminalpolizei der Direktion 1 in der Pankstr. 29 in 13357 Berlin gerichtet werden unter der Rufnummer 030 4664-173131, per E-Mail an dir1k31@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.