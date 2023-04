Nach tödlichem Unfall in Berlin Verkehrsaktivisten werfen der Polizei Untätigkeit bei Falschparkern vor

Verkehrsaktivisten, die sich zur „Abschleppgruppe Berlin“ zusammengeschlossen haben, kritisieren, dass die Polizei trotz des tödlichen Fahrradunfalls an der Kantstraße Falschparker gewähren lässt. In einem Brief an den Tagesspiegel heißt es, dass der für die Kantstraße zuständige Abschnitt 25 Verkehrsverstöße, „die andere Menschen unnötig in Gefahr bringen, ungeahndet lässt und sie duldet“. Bei Twitter und in dem Schreiben an den Tagesspiegel belegen die Aktivisten dies mit Fotos.

