Nach Tötungsdelikt in Alt-Hohenschönhausen Berliner Polizei nimmt 19-jährigen Tatverdächtigen fest

Rund sechs Wochen nach einem Tötungsdelikt in Alt-Hohenschönhausen hat die Polizei am Donnerstag einen Tatverdächtigen ausfindig gemacht. Laut einer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos den 19-Jährigen am Morgen in dessen Wohnung an der Biesenbrower Straße in Neu-Hohenschönhausen fest.

Umfangreiche Ermittlungen hätten zum Tatverdacht gegen den bereits als Schwellentäter bekannten Mann geführt. Als Schwellentäter werden Heranwachsende bezeichnet, die bereits mehrere Straftaten begangen haben und von denen anzunehmen ist, dass sie künftig weitere derartige Taten begehen werden.

Der Mann steht im Verdacht, sich am 18. März an einer Schlägerei beteiligt zu haben, bei der ein 21-Jähriger getötet wurde. Auch ein schwerer Raub im Juli 2022 wird ihm vorgeworfen. Einsatzkräfte brachten den 19-Jährigen zur Verkündung des Haftbefehles zum Amtsgericht Tiergarten.

Laut einer früheren Mitteilung der Polizei hatten sich im März zwei Gruppen verabredet, um Streitigkeiten aus der jüngeren Vergangenheit zu klären. Im Laufe der Auseinandersetzung sei der 21-Jährige mutmaßlich durch mindestens einen Messerstich verletzt worden. Er starb nach Reanimationsmaßnahmen auf dem Weg ins Krankenhaus. Ein weiterer Mann wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.