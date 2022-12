Nach überzogener Razzia in Bordell „Artemis“ Berlins Justizsenatorin verweigert Unicef-Spende und riskiert Schadenersatzzahlung

Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) verweigert eine Spende für wohltätige Zwecke und riskiert stattdessen, mehrere zehntausend Euro auf Steuerzahlerkosten an Besitzer eines Großbordells zahlen zu müssen. Mindestens 50.000 Euro, aber auch deutlich mehr könnten es werden, wenn der 9. Zivilsenat des Kammergerichts am Dienstag um 12 Uhr sein Urteil im Streit um Schadenersatz nach einer Razzia im Berliner „Artemis“ verkündet.

Die Justizverwaltung hätte das kommende Urteil verhindern können – mit einer Spende in Höhe von 25.000 Euro an das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (Unicef). Als Verwendungszweck schlug das Gericht vor: „Philippinen Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt“. Ende November, einen Tag vor Ablauf der Frist für den vom Gericht angeregten Vergleich teilten die Anwälte der Justizverwaltung aus ihrer Kanzlei am Lietzensee mit, dass sie den Vorschlag nicht annimmt.

Dabei waren Gericht und die Unternehmer der Justizverwaltung entgegengekommen, erst ging es um 50.000 Euro. Der Kläger hätte sogar einen Teil der 25.000 Euro übernommen. Die ließ noch bei der Verhandlung im November in den Gerichtssaal per Telefon übermitteln, dass mehr als 10.000 Euro nicht möglich seien.

Bei der Razzia hatten Hunderte Polizisten, Zollfahnder und Staatsanwälte im April 2016 das Bordell durchsucht. Später erklärte die Staatsanwaltschaft, das Artemis basiere auf organisierter Kriminalität, sie verglich die Betreiber mit Mafiaboss Al Capone. Dass sich die Staatsanwaltschaft Amtspflichten verletzt hat, ist für das Kammergericht klar, weil sie sich „vorverurteilend, überzogen“ und „reißerisch“ geäußert habe.

Die Betreiber, Hakki Simsek und sein Bruder Kenan, saßen mehrere Monate in Untersuchungshaft, bis die Gerichte einschritten. Die Vorwürfe fielen in sich zusammen. Ende 2018 ließ das Landgericht die Anklage nicht zu. Die Betreiber des Bordells klagten daraufhin auf Schadenersatz von mindestens 200.000 und verlangten eine Entschuldigung.

Auf Nachfrage nennt die Justizverwaltung allerlei Gründe, warum sie sich lieber zur Zahlung von Schadenersatz verklagen lassen will. Erster Grund: Der Vergleichsvorschlag des Gerichts spiegle das Zwischenergebnis der Verhandlungen nicht umfassend wider. Tatsächlich ist der einzige Unterschied, dass in der Verhandlung noch von einer Spende für krebskranke Kinder und nicht für Opfer sexualisierter Gewalt die Rede war.

Justizverwaltung hält sich an Urteil der Vorinstanz

Zweiter Grund: Die Justizverwaltung könne „aufgrund der bestehenden haushälterischen Verantwortung und nach der Bewertung der prozessualen Risiken keine höheren Summen“ zahlen. Und drittens sollte die Kontrolle des Staates durch Gerichte „nicht auf Vergleichsverhandlungen vorverlagert werden“, für den Rechtsfrieden sei ein Urteil besser. Die Justizverwaltung halte sich an ein Urteil der Vorinstanz.

Das Landgericht hatte keine Amtspflichtverletzung erkannt und die Artemis-Klage abgewiesen. „Dieses Urteil halten wir so lange für richtig, bis eine anderslautende gerichtliche Entscheidung rechtskräftig geworden ist“, sagte die Sprecherin. Bei ausreichenden Chancen werde die Justizverwaltung „selbstverständlich“ beim Bundesgerichtshof Revision gegen das Urteil des Kammergerichts einlegen.

„Berlin hat die letzte Chance sausen lassen“, sagte Klägeranwalt Ben M. Irle. Es sei davon auszugehen, dass das Land nun einen deutlich höheren Schadenersatz an die Kläger zahlen müsse als die Spende an Unicef. Das alles offenbare „eine eklatante Fehleinschätzung“ der Lage, „das Unvermögen des Landes Berlin, evidente Fehler einzugestehen und sich zu entschuldigen“. Der Fall zeige „wie beschämend gering die Rechtsstaatlichkeit ausgerechnet in Justizverwaltung geachtet wird“.

