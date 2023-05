Nach Vorfall in Frankfurt Berliner Fußballverband will Verein beistehen – Anwalt des 16-Jährigen spricht von Notwehr

Der 16-jährige Franzose, der am Pfingstsonntag bei einem Fußball-Jugendturnier in Frankfurt am Main einen Spieler aus Berlin geschlagen hat, in dessen Folge der 15-Jährige für hirntot erklärt wurde, hat bestritten, dass er ihn absichtlich verletzen wollte.

Der Rechtsanwalt des 16-Jährigen, der in Untersuchungshaft sitzt, sagte der „Frankfurter Rundschau“, dass der Franzose seinem Gegenspieler lediglich aus Notwehr eine Ohrfeige verpasst habe. Nach Angaben der Polizei war der Jugendliche am Hals und am Kopf getroffen worden und zusammengesackt. Vorausgegangen war dem eine Schlägerei.

Eine Rückkehr ins Leben ist bei Hirntod ausgeschlossen

Der 15-Jährige ist Mitglied des Jugendfußballclubs (JFC) Berlin, der seinen Sitz in Lichtenberg hat. Mit dem Befund eines Hirntods ist eine Rückkehr ins Leben ausgeschlossen. Die noch funktionsfähigen Organe werden allein durch die künstliche Versorgung am Laufen gehalten.

Der Anwalt erklärte auch, dass Notarzt und Feuerwehr erst weit nach dem abgesetzten Notruf am Sportgelände in Frankfurt-Eckenheim eingetroffen seien. Dieser Darstellung habe nach Angaben der „Frankfurter Rundschau“ die Feuerwehr widersprochen und ein Einsatzprotokoll vorgelegt.

Ich hoffe, dass die Menschen jetzt nachdenklicher werden. Bernd Schultz, Präsident des Berliner Fußballverbands.

Bernd Schultz, der Präsident des Berliner Fußballverbands (BFV), zeigte sich erschüttert über den Vorfall. Der Verband werde dem Verein beistehen, sagte er.

Vor dem Hintergrund der alltäglichen verbalen und körperlichen Gewalt auf Fußballplätzen, auch in Berlin, sagte er dem Tagesspiegel: „Ich hoffe, dass die Menschen jetzt nachdenklicher werden.“ Schultz betonte, der Verband werde weiterhin versuchen, Gewalt einzudämmen. „Alles andere wäre eine Kapitulation, und die machen wir nicht.“ Das Problem sei allerdings, „dass man nie weiß, wo etwas als nächstes passiert. Wir können immer nur reagieren“.

Der Dialog mit Verantwortlichen und auch Zuschauern müsse permanent fortgesetzt werden. „Ich muss aber auch dazu sagen, dass nur eine geringe Zahl von Spielen aktenkundig wird“, sagte der Verbandspräsident. Viele Vorfälle würden erst gar nicht angezeigt. Schultz bedauert das, er hätte gerne, dass dem Sportgericht mehr Vorfälle bekannt werden, damit es diese ahnen kann. „Der Fußball bildet einen Querschnitt der Bevölkerung ab“, sagte Schulz mit Blick auf die Gewaltvorfälle im Fußball.

Der Verband hat Vereine im Blick, die auffällig werden

Der Verband habe die Vereine im Blick, in denen es immer wieder Vorfälle gebe. Bei einem Verein in Neukölln, der im gesamten Verbandsgebiet wegen seiner extremen Aggressivität berüchtigt war, waren mehrere Funktionäre gesperrt worden. Nach einem Personalwechsel in der Führungsebene sei der Klub allerdings nicht mehr auffällig geworden, sagte Schultz.

Der Verband setzte aber als „härteste Strafe“ durchaus auch die Suspendierung von ganzen Mannschaften und betroffenen Spielern ein, um extreme Vorfälle zu ahnden. „Wir müssen da Zeichen setzen.“

Eine Verbandmitarbeiterin kümmert sich um Gewaltprävention

Beim Verband kümmert sich eine Mitarbeiterin speziell um Gewaltprävention, allerdings konzentriert sie sich auf Schiedsrichter. Sie wurde engagiert, nachdem in Berlin die Attacken auf Unparteiische enorm zugenommen und eine neue Qualität erhalten hatten. „Seither hat sich die Situation gebessert, auch im Empfinden unserer Schiedsrichter“, sagte Schultz. Der Verband verfüge aktuell wieder über eine vierstellige Zahl an Unparteiischen. „Wir haben 1000“, sagte Schultz.

Der Deutsche Fußballbund (DFB) hat 2023 zum „Jahr des Schiedsrichters“ ernannt. „Der Verband appelliert dabei an alle Vereine, den Respekt gegenüber Schiedsrichtern zu verstärken, das ist die Kernbotschaft“, sagte Schultz. Schiedsrichter werden zu Veranstaltungen eingeladen, um ihnen Wertschätzung zu vermitteln.