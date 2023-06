Nach Wasserschaden Mathe-Gebäude der TU Berlin wird komplett geschlossen

Das Mathematik-Gebäude der Technischen Universität (TU) Berlin am Ernst-Reuter-Platz wird geschlossen. Am frühen Donnerstagabend informierte die Uni auf Twitter über die kurzfristige Schließung noch ab demselben Abend. Hintergrund ist demnach ein Wasserschaden und eine damit einhergehende starke Beeinträchtigung der Stromversorgung.

„Die komplette Schließung betrifft Lehre, Forschung und Verwaltung. Lehrveranstaltungen werden, soweit es möglich ist, kurzfristig verlegt“, teilte die Uni auf ihrer Webseite mit. Das Gebäude werde daher mit der regulären Schließung am Donnerstag ab 22 Uhr nicht mehr zugänglich sein. Insgesamt circa 2700 Sitzplätze gibt es nach TU-Angaben in den Seminarräumen und Hörsälen des Gebäudes an der Straße des 17. Juni.

Wie die Uni mitteilte, sei Mitte April „mutwillig ein massiver Wasserschaden herbeigeführt“ worden. Schon damals hätten Teile des Gebäudes gesperrt werden müssen. Bisher sei das Schadensausmaß nicht vollumfänglich erkennbar gewesen. Bei Überprüfungen am Mittwoch seien nun weitere Mängel entdeckt worden.

Grund für die Schließung des gesamten Gebäudes sei, dass der Ostflügel in den Etagen Kellergeschoss bis achtes Obergeschoss von der Stromversorgung getrennt werden. Das betreffe auch die Brandüberwachungsanlage sowie die Sicherheits- und Außenbeleuchtung, hieß es von der Uni. „Damit ist eine gefahrlose Nutzung des Gesamtgebäudes nicht mehr möglich.“

Lehrende und Studierende werden gebeten, sich auf der Lernplattform ISIS aktuell zu informieren. Beschäftigte, die einen Arbeitsplatz im Mathegebäude haben, sollen ihre Tätigkeit bis auf Weiteres in mobiler Arbeit fortsetzen. (Tsp)