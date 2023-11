Nachhaltigkeit in öffentlichen Gebäuden Weniger Energie bringt mehr Kultur

Wie im privaten, so ist es auch im öffentlichen Leben. Wenn es um die Themen Nachhaltigkeit und Gebäudeeffizienz geht, herrscht Handlungsbedarf. Es herrscht sogar Handlungsdruck angesichts der Vielzahl an Kulturinstitutionen, die – oft sogar als Zweit- oder Drittnutzer – in Altbauten untergebracht worden sind. Es ist nämlich eine Frage der Zeit, bis die hohen Energiekosten vieler Häuser auf deren Angebote durchschlagen.