Nachtwanderung durch Berlin-Schöneberg Wo Leuchtschilder glimmen und die Stadt nie schläft

Mikroabenteuer heißt nicht nur, in Wäldern zu schlafen oder sich aus Höhen in die Tiefe zu stürzen. Manchmal reicht ein einfacher Perspektivwechsel. Am leichtesten gelingt der, indem eine normale Aktivität in eine andere Tageszeit gelegt wird. Spazieren und Essen zum Beispiel, aber um 2 Uhr nachts – mindestens zu zweit, versteht sich.