Nahostkonflikt an Berliner Schulen Kinder zwischen Sorgen und Provokationen

Ein Schreiben von CDU-Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch zum Umgang mit dem Überfall der Hamas auf Israel und den Konsequenzen erzeugt weiterhin gemischte Reaktionen bei Schulleitungen, Schüler:innen und Eltern. In dem am Freitag versandten Schreiben der Bildungsverwaltung werden die Schulleitungen unter anderem bestärkt, gegen alles vorzugehen, das „als Befürwortung oder Billigung der Angriffe gegen Israel oder Unterstützung der diese durchführenden Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah verstanden werden kann“.

Solche Äußerungen oder Symbole gefährdeten „in der gegenwärtigen Situation“ den Schulfrieden gefährdeten und seien untersagt. Das gelte „beispielsweise“ auch für „Symbole, Gesten und Meinungsäußerungen, die die Grenze zur Strafbarkeit noch nicht erreichen“ – wie etwa das Tragen einer Kufiya, des sogenannten Palästinensertuchs, oder der Ausruf „Free Palestine!“

Offener Protestbrief gegen Verbote an Schulen

Während die gewählte Berliner Landeselternvertretung das Schreiben begrüßte, forderten einzelne Eltern sowie muslimische, aber auch Angehörige von jüdischen Initiativen in einem offenen Protestbrief seine Aufhebung. „Unsere Kinder haben in dieser Stadt genügend zu bewältigen“, hieß es darin unter anderem.

Bringt ihre Stimmen zum Schweigen und ignoriert ihre Bedürfnisse als Menschen und als Kinder. Protestbrief über den Umgang der Berliner Bildungssenatorin mit Kindern

Mit dem Schulschreiben stelle „die Senatorin sie ins Kreuzfeuer einer geopolitischen Krise, indem sie ihre Stimmen zum Schweigen bringt und ihre Bedürfnisse als Menschen und als Kinder ignoriert“. Äußerungen „legitimer Sorgen um Angehörige, die von den israelischen Streitkräften schwer bombardiert werden“, sowie der „Wunsch nach Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung“ dürften nicht verboten werden. Die Protestnote trug bei Redaktionsschluss knapp 300 Unterschriften.

Schreiben zum Teil widersprüchlich

Die Schulverwaltung betonte dazu auf Anfrage, die Regelung stelle „kein Verbot“ dar. „Allein für den Fall, dass eine Schulleitung/Schule den Schulfrieden für gefährdet hält, kann sie davon Gebrauch machen. Die Behandlung der Ereignisse im Unterricht einschließlich des Austausches kontroverser Positionen dazu ist weiterhin zulässig.“

Von den Schulleitungen wird das zum Teil widersprüchliche Schreiben – einerseits ist jede Äußerung, die als Befürwortung oder Billigung der Hamas-Angriffe verstanden werden kann, offiziell untersagt, andererseits bleibt es der Einschätzung der Schulleitungen überlassen, ob und was sanktioniert wird – weitgehend als die Erteilung von freier Hand verstanden.

Als ein Mädchen mit Palästinensertuch erschien, ist er mit ihr ins Gespräch gegangen

Wie der Umgang ist, hängt indes auch von der Lage an der jeweiligen Schule ab. Arnd Niedermöller ist Vorsitzender der Berliner Gymnasialschulleiter-Vereinigung VOB; sein Immanuel-Kant-Gymnasium in Lichtenberg wird nur von wenigen Schülern mit Migrationshintergrund besucht. Als an seiner Schule ein Mädchen mit Palästinensertuch erschien, sei er mit ihr ins Gespräch gegangen und habe die Aktion im Ergebnis als legitime politische Meinungsäußerung und ungefährlich für den Schulfrieden eingestuft. Er wisse aber, dass es in anderen Schulen „wirklich heiß hergeht“, sagte Niedermöller.

Auf individuelle Ansprachen setzt auch Sven Zimmerschied von der Vereinigung der Berliner Sekundarschulleiterinnen – er leitet die Friedensburg-Oberschule in Charlottenburg. Schließlich müsse man differenzieren: „Es gibt Palästinenser und es gibt die Hamas“, sagt Zimmerschied. Wenn Schüler:innen sich mit Ersteren solidarisierten, heiße das deshalb nicht, dass sie den Hamas-Terror guthießen.

Dutzende Schüler:innen persönlich betroffen, auf beiden Seiten des Konflikts. Mitglied der Schulleitung an einer Berliner Brennpunkt-Schule

Anders die Situation an einer Berliner Schule im Brennpunkt, die auf Wunsch ungenannt bleibt. Hier seien Dutzende Schüler:innen persönlich betroffen, auf beiden Seiten des Konflikts, berichtete ein Mitglied der Schulleitung dem Tagesspiegel. Seiner Beobachtung nach nutzten aber vor allem Jugendliche, die sowieso schon als Problemfälle bekannt seien, den Konflikt als Anlass für neue Provokationen. Schüler:innen, die tatsächlich Verwandte in Gaza hätten, bereiteten ihm persönlich gerade eher Sorgen als Ärger: „Die sind blass und still und haben Angst um ihre Familienangehörigen. Wir sehen alle: Denen geht’s nicht gut.“

Diejenigen, die nach dem Überfall mit Palästinaflaggen nur provozieren wollten, würden ausnahmslos aufgefordert, diese wegzupacken, berichtet der Mann. Manche befolgten solche Anweisungen sofort – es sei aber auch schon zu Suspensionen gekommen. Insgesamt sei die Atmosphäre angespannt und mehrheitlich israelfeindlich, was wiederum die jüdischen Schüler:innen stark belaste.