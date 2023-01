Naturschutzbund ruft auf Am Wochenende werden wieder Vögel gezählt

Der Naturschutzbund (Nabu) ruft am Wochenende wieder zur großen Vogelzählung auf. Die „Stunde der Wintervögel“ findet bereits zum 13. Mal statt. Aufgerufen wird dazu, im Park, im Garten oder am Futterhäuschen auf dem Balkon Vögel zu zählen und online zu melden. Auch telefonische Meldungen sind möglich, wie der Nabu Berlin am Montag in der Hauptstadt mitteilte.

Der Spatz war der 2022 der meistgezählte Wintervogel

Die „Stunde der Wintervögel“ ist laut Nabu Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion. Bei der vorangegangenen Zählung im Januar 2022 war der Haussperling oder Spatz der meistgezählte Wintervogel in Deutschland, gefolgt unter anderem von Kohlmeise und Nebelkrähe.

Die Beobachtungen können per App unter www.nabu.de/vogelwelt, unter www.stundederwintervoegel.de oder unter www.nabu.de/onlinemeldung bis zum 16. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 7. und 8. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800-1157-115 geschaltet. (epd)

