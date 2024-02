Naturschützer halten Allee-Rodung für illegal Hat Berlin-Pankow das Naturschutzgesetz missachtet?

Der nächste Baumstreit in Berlin-Pankow – diesmal steht das Bezirksamt selbst als mutmaßlicher Umweltfrevler im Mittelpunkt. Während es am Schlosspark Schönhausen gegen die landeseigene Gesobau, gegen eine Geflüchtetenunterkunft und für den Baumerhalt kämpft, will es am Volkspark Friedrichshain in Prenzlauer Berg 24 gesunde Eschen für einen neuen Geh- und Radweg roden. Dabei hat das Amt aber offenbar die Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes missachtet.