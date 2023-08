Neubauten auf altem Brauereigelände Bürohäuser auf dem Bötzow-Areal feiern Richtfest

Um das Jahr 1900 gab es mit der Bötzowbrauerei, gegründet 1864 von Julius Bötzow, eine der beliebtesten und größten Brauereien Berlins – mit einem riesigen Biergarten, in dem sich 6000 Besucher am frisch gezapften Bier laben konnten. Auf dem 24.000 Quadratmeter umfassenden, denkmalgeschützten Areal an der Prenzlauer Allee wird es auch künftig wieder einen Biergarten geben, wenn auch in deutlich kleinerer Dimension. Doch das ist noch längst nicht alles, was derzeit dort im Werden begriffen ist.

Auf dem Gelände in unmittelbarer Nachbarschaft zur Backfabrik wurde am Mittwoch Richtfest für zwei Neubauten gefeiert. Die vom Büro des britischen Architekten David Chipperfield, einem Meister der Verbindung von Historischem und Moderne, behutsam restaurierten Gebäude der ehemaligen Brauerei bekommen damit neue Nachbarn: Die beiden Bürohäuser sind in nur einjähriger Bauzeit entstanden und spiegeln den industriellen Charakter des historischen Ensembles.

Auch ein Wohngebäude könnte kommen

Die alte städtebauliche Idee der Verbindung von Arbeit und Vergnügen soll hier aufgegriffen werden: Neben den beiden Neubauten wird später eventuell auch ein Wohngebäude geplant. Den Besuch im Biergarten kann man sich körperlich erarbeiten: So zieht ein Fitnessstudio auf 3000 Quadratmeter, wo einst das Bier gekühlt wurde. Die Übergabe beider Neubauten an die Mieter ist für Ende 2024 geplant; der von einer terrassenförmig angelegten Gartenlandschaft umgebene Biergarten soll schon im nächsten Sommer eröffnen.

Das „Auf Bötzow“ benannte Areal gehört Ottobock, einem der weltgrößten Unternehmen für Medizintechnik. Investor Hans-Georg Näder, dessen Großvater das Unternehmen 1919 in Kreuzberg gegründet hatte, erwarb 2012 das Gelände. Im Frühjahr 2019 wurden die Büros im Herzstück des Areals in Besitz genommen. Seitdem forschen in den aufwendig restaurierten Gemäuern die Ingenieure in loftiger Atmosphäre an der Zukunft der Orthopädietechnik.