Trotz starkem Pendlerverkehr Berlin fährt so wenig Auto wie lange nicht

Der Autoverkehr in Berlin ist in den vergangenen Jahren viel stärker zurückgegangen als bislang bekannt. Bereits seit 1997 nimmt die Zahl der jährlich gemessenen Kfz-Fahrten in Berlin ab. Nach einem Anstieg zu Beginn der Neunziger liegt die Gesamtzahl der Fahrten mittlerweile sogar unter dem Wert von 1991. Das zeigen neue, im Auftrag des Senats erhobene Verkehrsdaten, die dem Tagesspiegel vorliegen.