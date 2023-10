Neue Unterkünfte für geflüchtete Menschen Wie in einem Berliner Hostel Flucht und Urlaub aufeinandertreffen

Zwei junge Männer frühstücken an einem Freitagvormittag in einem Hostel im Prenzlauer Berg. Auf dem Tisch liegen Plastiktabletts mit Joghurt-Schälchen und Kaffeetassen; im Hintergrund läuft Musik. Die Männer haben sich vor ein paar Tagen hier im Speisesaal kennengelernt. So weit, so normal. Doch der eine ist als Tourist aus Budapest zu Gast, der andere ist aus Nigeria geflüchtet. Faruq sucht Asyl in Deutschland.