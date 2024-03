Neuer Osterfahrplan Flixbus hält jetzt auch am Berliner Hauptbahnhof

Das Bus- und Bahnunternehmen Flix fährt ab Ende März mit drei Strecken auch den Berliner Hauptbahnhof an. Das teilte die in München ansässige Firma am Donnerstag mit. Die Verbindungen von Prag nach Rügen sowie von Leipzig nach Warnemünde/Kühlungsborn, sowie von Dresden nach Warnemünde halten mit dem neu veröffentlichten Osterfahrplan am Hauptbahnhof.

Ziel sei, in Zukunft weitere Strecken dort anzubinden, um Fahrgästen den Umstieg von Bus auf Bahn zu erleichtern, wie eine Unternehmenssprecherin mitteilte. Mit dem neuen Fahrplan werden auch die Zugstrecken im Angebot von Flix aufgestockt. So sollen in Zukunft 40 Ziele direkt ab Berlin mit der Bahn erreichbar sein. (Tsp)