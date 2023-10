Neukölln im Ausnahmezustand Wie lange soll Berlin das noch aushalten?

Ich habe Freunde, die wohnen in der Sonnenallee oder in deren Nebenstraßen in Neukölln. Wenn ich sie in diesen Tagen treffe, sehen sie sehr müde aus. Mehrere schlaflose Nächte liegen hinter ihnen. Nächte mit brennenden Barrikaden, Rauch, Böllern, Wasserwerfern, Steinen und antisemitischen Parolen. Direkt vor der Haustür. Eine von ihnen, ich kenne sie seit der Grundschule, schreibt mir nun: „Ich traue mich nicht nach Hause.“ Ihr Vater ist Jude.

Seit mehr als einer Woche geht das nun so. Kaum geht die Sonne unter, wacht die Sonnenallee auf und stellt Anwohner und Polizisten vor neue Herausforderungen. Wie lange noch? Wie lange muss Berlin das aushalten? So jedenfalls kann es nicht weitergehen.

Das grundsätzliche Demo-Verbot fast aller pro-palästinensischen Versammlungen führt zu einem Bumerang-Effekt. Es ist auch der Ärger über diese staatlichen Einschränkungen gegenüber Berliner Palästinensern, der sich in der nächtlichen Wut auf der Sonnenallee entlädt. So denken viele der Jugendlichen, mit denen ich in Neukölln gesprochen habe. Es geht einigen gar nicht um Gaza, sondern um die Berliner Polizei.

Julius Geiler ist Redakteur mit den Schwerpunkten Sicherheit und Extremismus. Er meint, ein dauerhaftes Demo-Verbot wird nicht funktionieren.

Tatsächlich muss man sich fragen, was Versammlungsverbote bringen, die wegen der Sorge vor antisemitischen Parolen und Gewalt erlassen worden sind, wenn es unkontrollierte Menschenmengen Abend für Abend trotzdem tun: mit Parolen und Gewalt.

Gleichzeitig haben jene palästinensischen Stimmen, die ihre legitimen Ansichten auf die Straße tragen wollen, ohne dabei in Antisemitismus und blinden Israelhass zu verfallen, gerade so gut wie keinen Platz in dieser Stadt. Demo-Verbote sind ein scharfes Schwert und sollten allein deshalb nicht über mehrere Wochen verhängt werden.

Was ist also die Lösung? In einer Demokratie gilt es, auch Versammlungen auszuhalten, die nicht gefallen. Sobald es jedoch zu Antisemitismus, Verherrlichung des Hamas-Terrors oder anderen strafrechtlichen Äußerungen kommt, muss die Polizei einschreiten. Sofort. Vielleicht ist das in geordneten Demonstrationszügen sogar einfacher als auf der langen, nächtlichen Sonnenallee.