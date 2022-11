Neun Tipps für ein Berlin-Wochenende in der Nachsaison Süße Pavlovas, süffiger Wein und saugute Musik

Meine Sommermonate waren bewegt: Ich war viel auf Festivals oder auf Recherchereisen unterwegs. So viel, dass ich mein Berlin vernachlässigt habe. Mittlerweile ist aber Ruhe eingekehrt, meine Wochenenden verbringe ich endlich wieder hier und freue mich auf das Gewusel, alte Lieblingsläden und neue Spots, die potentielle Lieblinge werden könnten. Das mag ich sowieso am liebsten an Berlin: Diese Stadt befindet sich permanent im Wandel. Klar, nicht immer zum Besten und die Gentrifizierung hat Grausamkeiten hervorgebracht. Aber es ist auch echte kreative Energie die man hier spürt und dank der es immer wieder was zu entdecken gibt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden