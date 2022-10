Neun Tipps fürs Wochenende in Berlin Mit künstlicher Intelligenz ins Jahr 2074 reisen oder sich mit Fashionistas ins Gewühle stürzen

Ein letztes Mal bäumt sich der Spätsommer auf, um bald in sich zusammenzufallen – und die Stadt hascht sehnend nach der luftigen Nonchalance, die nur ein Berliner Sommer bringen mag. Doch während die Massen zum Festival of Lights pilgern, sind andere verunsichert: zu groß die Zweifel, die aufwogende Viruswellen und die Energiekrise rufen. Wie gut, dass die Berliner Leichtigkeit auch abseits der schwärmenden Lichtsuchenden zu finden ist – und wie wichtig, sie ein letztes Mal zu zelebrieren! Das Winterdunkel wird auch in diesem Jahr schmerzlich früh über die Stadt hereinbrechen und droht, besonders finster zu werden. Also, halten wir den Sommer noch ein Wochenende länger fest: Verlieren wir uns noch einmal in naiven Hauptstadtklischees, trinken Mate am Imbiss nebenan und irren stadttrunken durch Berliner Straßen – erlauben wir uns die letzte sommerliche Sorglosigkeit.

