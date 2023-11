Trotz fortgeschrittener Planung Die Finanzierung des neunten Berliner Frauenhauses wackelt

Obwohl die Planungen dafür schon fortgeschritten sind, ist die Finanzierung für ein neuntes Frauenhaus in Berlin nicht gesichert. Entgegen anders lautender Äußerungen in der vergangenen Woche versicherte die zuständige Gleichstellungsverwaltung auf Nachfrage, an den bereits bestehenden Plänen für ein neuntes Frauenhaus festzuhalten zu wollen. Der soziale Träger des Projekts wiederum berichtet, dass ihm mitgeteilt wurde, die Pläne würden nicht weiterverfolgt.